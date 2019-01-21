Неймар – про трансфер у Реал: Я все розповім, як тільки буде конкретика

Форвард ПСЖ Неймар прокоментував чутки про перехід у мадридський Реал.

"Навколо мене завжди ходять чутки.

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З тих пір, як я став професійним футболістом, завжди були припущення, що я піду в інші клуби.

Як тільки з'явиться щось певне, будьте впевнені, я все розповім", – цитує Неймара Get French Football News.

У поточному сезоні бразилець зіграв 22 матчі за ПСЖ, забив 20 голів і зробив дві результативні передачі.

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