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Неймар – про трансфер у Реал: Я все розповім, як тільки буде конкретика

10:07 449 Читать на русском
Неймар – про трансфер у Реал: Я все розповім, як тільки буде конкретика
Неймар / Фото: ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар прокоментував чутки про перехід у мадридський Реал.

"Навколо мене завжди ходять чутки.

Реал – лідер за кількістю підписників у трьох головних соцмережах, Роналду має більше за будь-який європейський клуб

З тих пір, як я став професійним футболістом, завжди були припущення, що я піду в інші клуби.

Як тільки з'явиться щось певне, будьте впевнені, я все розповім", – цитує Неймара Get French Football News.

У поточному сезоні бразилець зіграв 22 матчі за ПСЖ, забив 20 голів і зробив дві результативні передачі.

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Теги
Трансфери Неймар Неймар Реал Мадрид Реал Мадрид Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція
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