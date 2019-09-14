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Неймар – про своє повернення у склад ПСЖ: Всі знали, що я хотів піти

22:29 389 Читать на русском
Неймар – про своє повернення у склад ПСЖ: Всі знали, що я хотів піти
Неймар / Фото AFP

Форвард ПСЖ Неймар дав відвертий коментар після матчу 5-го туру Ліги 1 проти Страсбура (1:0).

 

"Всі знали, що я хотів піти. Я говорив і повторював це. Не хочу заглиблюватися в деталі.

Неймар фантастичним голом відповів на образи фанатів та приніс перемогу ПСЖ у матчі зі Страсбуром

Я перегорнув цю сторінку. Я гравець ПСЖ і тепер буду залишати всі свої сили на полі за цю команду", – цитує Неймара GFFN.

Варто відзначити, що саме гол бразильця на 90+2 хвилині приніс перемогу парижанам. Це був перший поєдинок 27-річного форварда у нинішньому сезоні Ліги 1.

Протягом матчу фанати ПСЖ освистували Неймара, співали образливі пісні про нього та його сім'ю.

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Теги
Франція ПСЖ ПСЖ ПСЖ - Страсбур Неймар Неймар
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