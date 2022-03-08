"Це буде нелегко. У Реалі багато якісних гравців. Для мене Каземіро – найкращий на своїй позиції. Мадрид сумуватиме за ним, але нам байдуже, ми повинні грати і перемагати. Вони звикли грати з Каземіро, для нас краще, щоб він не грав.

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З Мбаппе все гаразд. Для мене та для Мессі це особливий матч через наше перебування у Барселоні. Для Серхіо Рамоса – також. Гра проти Реала у Лізі чемпіонів особлива та мотивує ще більше. Я дуже щасливий, хочу увійти в історію і вивести ПСЖ туди, де він заслуговує перебувати", – цитує Неймара AS.

Нагадаємо, перший матч цього протистояння у столиці Франції завершився мінімальною перемогою ПСЖ завдяки голу Мбаппе. Неймар у тому поєдинку зіграв лише 20 хвилин, адже не встиг набрати оптимальну форму після травми.

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