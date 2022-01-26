"Вже у березні команду чекає плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу. Іноземний тренер матиме дуже мало часу, щоб познайомитися з командою. У мене був аналогічний досвід у 2006 році, тому я точно знаю, про що говорю. Я спілкувався з футболістами, зустрічався з ними в іноземних клубах, аналізував гру команди, але початок кваліфікації на Євро був невдалим.

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У ситуації, коли березневий матч з Росією є вкрай важливим, і, сподіваюся, через 5 днів після цього буде другий плей-офф, було б помилкою взяти на роботу іноземця. Я розумію, що в Польщі вибір обмежений, але невже у такій великій країні немає тренера, який міг би очолити команду на два матчі в березні?

Коли я покинув збірну Польщі в 2009 році, то стверджував, що Ян Урбан повинен очолити команду, тому що він уже був готовий до цього завдання. Після стількох років він ще краще підготовлений до цього.

Андрій Шевченко? Він був чудовим футболістом, як і мій співвітчизник Марко ван Бастен, який також працював тренером національної збірної Нідерландів. Але це не означає, що він зміг би працювати тренером іншої збірної. Особливо в таку важку хвилину, коли часу зовсім не вистачає і він не має жодних знань про специфіку команди.

Кожен іноземний тренер у такий момент – це величезний ризик, який стає ще більшим, якщо цей тренер не має великого досвіду. Такі рішення, можливо, можуть бути ухвалені після плей-офф, коли у нового тренера буде більше часу", – цитує Бенхаккера Przeglad Sportowy.

Нового тренера "Кадри" оголосять 31 січня. Претендентів троє – українець Андрій Шевченко і поляки Адам Навалка з Яном Урбаном.

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