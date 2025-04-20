"Невиразну гру виправдовує суддівськими прорахунками": екс-арбітр ФІФА прокоментував слова Пушіча про помилки арбітрів
Колишній суддя ФІФА Мирослав Ступар прокоментував критику головного арбітра матчу Шахтар – Колос з боку тренера "гірників" Маріно Пушіча.
"Керманич Шахтаря Маріно Пушіч вже не вперше невиразну гру своїх підопічних виправдовує суддівськими, на його думку, прорахунками. Хоча, як на мене, арбітр не припустився помилок, які б вплинули на результат матчу. Ось чому головному тренеру чемпіонів передусім, причини провалу треба шукати в слабкій обороні Шахтаря, який примудрився пропустити аж чотири м'ячі від Колоса з його далеко не взірцевою атакою, а також поцікавитись у своїх нападників причинами їхнього марнотратства.
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Я вважаю, що Новохатній впорався зі своїми обов'язками, зокрема, в епізоді, коли скасував взяття воріт ковалівців через офсайд. В чому Пушіч правий, так в тому, що це неподобство переглядати відеозапис епізоду понад десять хвилин. Хоча не виключено, що міг бути якийсь технічний збій. Тут, справді, був вбитий ритм, не кажучи вже про психологічний удар. Адже в Шахтаря була впевненість, що рахунок стане нічийний, а з'ясувалося, що треба знову наздоганяти. А ковалівцям ж навпаки це скасування тільки додало впевненості й наснаги.
Згідно з буквою закону діяв арбітр й коли в компенсований час призначив у ворота Колоса пенальті, яке номінальні господарі реалізували скоротивши відставання до мінімуму. Часу для рятівного штурму в Шахтаря ще вистачало, але черговий провал в обороні призвів до четвертого пропущеного м'яча. Невже й тут винні судді?" – сказав Ступар для Sport.ua.
Нагадаємо, Шахтар сенсаційно поступився Колосу (2:4) у матчі 25-го туру УПЛ. Наразі "гірники" посідають третє місце у турнірній таблиці УПЛ з 54-ма очками. Колос перебуває на 10-й позиції з 25-ма балами.
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