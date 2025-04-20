"Керманич Шахтаря Маріно Пушіч вже не вперше невиразну гру своїх підопічних виправдовує суддівськими, на його думку, прорахунками. Хоча, як на мене, арбітр не припустився помилок, які б вплинули на результат матчу. Ось чому головному тренеру чемпіонів передусім, причини провалу треба шукати в слабкій обороні Шахтаря, який примудрився пропустити аж чотири м'ячі від Колоса з його далеко не взірцевою атакою, а також поцікавитись у своїх нападників причинами їхнього марнотратства.

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Я вважаю, що Новохатній впорався зі своїми обов'язками, зокрема, в епізоді, коли скасував взяття воріт ковалівців через офсайд. В чому Пушіч правий, так в тому, що це неподобство переглядати відеозапис епізоду понад десять хвилин. Хоча не виключено, що міг бути якийсь технічний збій. Тут, справді, був вбитий ритм, не кажучи вже про психологічний удар. Адже в Шахтаря була впевненість, що рахунок стане нічийний, а з'ясувалося, що треба знову наздоганяти. А ковалівцям ж навпаки це скасування тільки додало впевненості й наснаги.

Згідно з буквою закону діяв арбітр й коли в компенсований час призначив у ворота Колоса пенальті, яке номінальні господарі реалізували скоротивши відставання до мінімуму. Часу для рятівного штурму в Шахтаря ще вистачало, але черговий провал в обороні призвів до четвертого пропущеного м'яча. Невже й тут винні судді?" – сказав Ступар для Sport.ua.

Нагадаємо, Шахтар сенсаційно поступився Колосу (2:4) у матчі 25-го туру УПЛ. Наразі "гірники" посідають третє місце у турнірній таблиці УПЛ з 54-ма очками. Колос перебуває на 10-й позиції з 25-ма балами.

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