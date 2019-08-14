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Невілл заявив, що Манчестер Юнайтед знову виграє АПЛ раніше, ніж це зробить Ліверпуль

22:29 15 Читать на русском
Невілл заявив, що Манчестер Юнайтед знову виграє АПЛ раніше, ніж це зробить Ліверпуль
Гарі Невілл / фото із соцмереж

Легенда Манчестер Юнайтед Гарі Невілл висловив упевненість, що незабаром "червоні дияволи" знову виграють англійську Прем'єр-лігу.

"У перші 18 років мого життя Манчестер Юнайтед не виграв жодного чемпіонського титулу. Але наступні 20 або 25 років були прекрасними. Це було схоже на казку.

"Це тільки початок", – Сульшер емоційно прокоментував перемогу над Челсі та оцінив дебют Магуайра

Але зараз зробити це знову складно. Я не той, хто сидить кожного дня і думає: "Боже мій, що, якщо вони не виграють чемпіонат в цьому році, що, якщо вони не зроблять це в наступному році, що, якщо вони не підпишуть цього гравця".

Ситуація в Манчестер Юнайтед може бути виправлена ​​вливанням невеликої суми і хорошими рішеннями керівництва клубу та скаутського відділу. В підсумку клуб вийде на правильний шлях трансферної політики, у нього буде відмінний тренер – сподіваюся, ним залишиться Сульшер – і команда знову почне перемагати. Це повинно відбутися. Я можу гарантувати вам, Манчестер Юнайтед знову виграє чемпіонат. І, ймовірно, зробить це швидше за Ліверпуль, я вважаю", – цитує Невілла Metro з посиланням на Sky Bet.

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Теги
Ґарі Невілл Ґарі Невілл Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія
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