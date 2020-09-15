"Єдине, що я можу гарантувати, – Манчестер Юнайтед стане чемпіоном знову. Це може статися не у цьому і не у наступному сезоні. Але буде здорово, коли це станеться. Чим довше триває очікування, тим крутіші відчуття під час тріумфу.

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Я міркую не як фанат Юнайтед і не кажу, що ми повинні виграти у цьому сезоні. Так, хотілося б, але зазвичай відчуваєш, коли прийшов твій час. Зараз цього відчуття немає.

Можливо, Юнайтед стане чемпіоном, коли Клопп і Гвардіола підуть з Ліверпуля і Манчестер Сіті. Сподіваюся, це станеться протягом декількох років. Це буде шанс, тому що вони обидва – видатні тренери, які побудували чудові команди. Але вони підуть через рік, два або три. Це буде момент, коли Юнайтед зможе повернутися. Хоча, упевнений, Челсі думає так само про себе", – цитує Невілла видання The Mirror.

Нагадаємо, манкуніанці востаннє вигравали золото англійської Прем'єр-ліги ще у сезоні-2012/13 під керівництвом Алекса Фергюсона.

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