"У них є ребус – Погба і Фернандеш, ще один справжній ребус – Роналду і Кавані, ще один – Грінвуд, Рашфорд і Санчо. Сильні сторони цих гравців неможливо продемонструвати, якщо довго володіти м'ячем. Великі футболісти здатні грати по-різному, але вони все-таки ближчі до атаки.

"Я скажу тобі, коли буду не готовий вийти на поле", – Роналду та Сульшер з'ясовували відносини після осічки МЮ

Гравцям Манчестер Юнайтед не вистачає робочої етики Бернарду Сілви, Кевіна де Брюйне і Садьйо Мане. Футболісти світового рівня, які в кожному матчі працюють як справжні пси. Я не бачу цього у зірок Юнайтед. Вони не пахають, як Мане, Фірміно або Бернарду. Якщо хороший гравець працює наполегливіше, ніж ти, то це означає, що ти не зможеш випередити їх в таблиці. Все просто.

Тиск на тренера і гравців буде рости. З тренером клуб не зробить нічого. Я думаю, що МЮ стабільний вже 10 років. Здається, в клубі усвідомлюють, що ці моменти доведеться пережити.

Вони намагаються влаштувати Варана, Санчо і Роналду в гру, і я відчуваю, що вони доведуть справу до кінця, але зараз клуб під великим тиском. Тут має бути тиск. Це Манчестер Юнайтед. Вони витратили багато грошей, і в їхньому складі – одні з найкращих гравців світу", – цитує Невілла Sky Sports.

Після 8-ми турів АПЛ Манчестер Юнайтед розташувався на 5-й сходинці турнірної таблиці.

Челсі втримав перемогу над Брентфордом і очолив АПЛ, Лестер перестріляв МЮ у матчі з 6 голами, Ліверпуль знищив Уотфорд