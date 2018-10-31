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Невілл пояснив, чому через перестановки в Реалі проблеми можуть виникнути у Тоттенхема

30 жовтня 23:09 478 Читать на русском
Невілл пояснив, чому через перестановки в Реалі проблеми можуть виникнути у Тоттенхема
Маурісіо Почеттіно / фото із соцмереж

Колишній капітан Манчестер Юнайтед Гарі Невілл вважає, що у Тоттенхема можуть бути великі проблеми, якщо Реал спробує переманити головного тренера лондонців Маурісіо Почеттіно.

"Почеттіно може запропонувати роботу нового рівня один з найбільших клубів в світовому футболі. У цей момент будь-який тренер задумається: "Можливо, це правильний момент для мене, щоб зробити наступний крок".

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Я вважаю, що якщо Реал дійсно захоче бачити його у себе, то в найближчі кілька днів у Тоттенхема виникнуть реальні проблеми", – цитує Невілла Sky Sports.

За інформацією ЗМІ, Почеттіно є одним з головних кандидатів на посаду головного тренера мадридської команди.

Теги
Англія Реал Мадрид Реал Мадрид Ґарі Невілл Ґарі Невілл Тоттенхем Тоттенхем Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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