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Невілл перервав флеш-інтерв'ю Моурінью через ляп Де Хеа – португалець не образився на експерта

21:57 322 Читать на русском
Невілл перервав флеш-інтерв'ю Моурінью через ляп Де Хеа – португалець не образився на експерта
Жозе Моурінью та Гарі Невілл / Daily Express

Колишній гравець Манчестер Юнайтед, а нині експерт Sky Sports Гарі Невілл, вкрай емоційно відреагував на жахливу помилку Давіда Де Хеа під час інтерв'ю наставника Тоттенхема Жозе Моурінью.

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Флеш-інтерв'ю Жозе Моурінью напередодні матчу Тоттенхем – Челсі було зірване через реакцію Гарі Невілла на пропущений гол Давідом Де Хеа.

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Журналіст одразу запитав у португальського фахівця про непрофесіоналізм експерта Sky Sports. Моурінью відповів, що Невілл досі відданий Манчестер Юнайтед, а тому не образився на легенду Манчестер Юнайтед.

До слова, манкуніанці поступились Уотфорду (0:2), а один із голів "шершні" забили через жахливу помилку Давіда Де Хеа.

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