Невілл перервав флеш-інтерв'ю Моурінью через ляп Де Хеа – португалець не образився на експерта

Колишній гравець Манчестер Юнайтед, а нині експерт Sky Sports Гарі Невілл, вкрай емоційно відреагував на жахливу помилку Давіда Де Хеа під час інтерв'ю наставника Тоттенхема Жозе Моурінью.

Флеш-інтерв'ю Жозе Моурінью напередодні матчу Тоттенхем – Челсі було зірване через реакцію Гарі Невілла на пропущений гол Давідом Де Хеа.

Сенсаційна поразка "червоних дияволів" у відеоогляді матчу Уотфорд – Манчестер Юнайтед – 2:0

Журналіст одразу запитав у португальського фахівця про непрофесіоналізм експерта Sky Sports. Моурінью відповів, що Невілл досі відданий Манчестер Юнайтед, а тому не образився на легенду Манчестер Юнайтед.

До слова, манкуніанці поступились Уотфорду (0:2), а один із голів "шершні" забили через жахливу помилку Давіда Де Хеа.

МЮ ганебно поступився останній команді чемпіонату – Погба повернувся, але не зміг нічим допомогти у матчі з Уотфордом