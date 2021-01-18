Тренерське крісло Інтер Маямі не довго залишалось порожнім.

Філ Невілл став головним тренером Інтер Маямі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Про деталі контракту між сторонами не повідомляється. Нагадаємо, президент Інтера Девід Бекхем переконав свого колишнього партнера по Манчестер Юнайтед залишити жіночу збірну Англії та перебратись у Маямі.

Інтер лише минулого року дебютував у МЛС та зумів фінішувати на 10-й сходинці турнірної таблиці Східної Конференції.

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