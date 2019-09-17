Невілл назвав трьох гравців, яких запросив би у Манчестер Юнайтед

Екс-гравець Манчестер Юнайтед та збірної Англії відповів на запитання вболівальників і висловив свою думку щодо підсилення манкуніанців.

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед Гарі Невілл, який нині виступає в ролі експерта на британському телебаченні, у соціальній мережі Твіттер відповів на запитання вболівальників. Одне з них стосувалось його колишнього клубу, а саме підсилення команди. Запитання звучало наступним чином: "Три гравці, яких ти підписав би в Манчестер Юнайтед?"

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"Рафаель Варан, Н’Голо Канте, Кіліан Мбаппе", – не вагаючись написав Невіл у своєму Твіттері.

Нагадаємо, Гарі Невілл захищав кольори Манчестер Юнайтед у 1992-2011 роках. З грудня 2015 по березень 2016 року він очолював іспанську Валенсію, з якою зумів перемогти лише у трьох матчах Ла Ліги з шістнадцяти.

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