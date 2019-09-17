toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАРСЕЛОНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Невілл назвав трьох гравців, яких запросив би у Манчестер Юнайтед

15:02 488 Читать на русском
Невілл назвав трьох гравців, яких запросив би у Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед / ФК Манчестер Юнайтед

Екс-гравець Манчестер Юнайтед та збірної Англії відповів на запитання вболівальників і висловив свою думку щодо підсилення манкуніанців.

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед Гарі Невілл, який нині виступає в ролі експерта на британському телебаченні, у соціальній мережі Твіттер відповів на запитання вболівальників. Одне з них стосувалось його колишнього клубу, а саме підсилення команди. Запитання звучало наступним чином: "Три гравці, яких ти підписав би в Манчестер Юнайтед?"

Невілл назвав окремих гравців Манчестер Юнайтед бур'яном

"Рафаель Варан, Н’Голо Канте, Кіліан Мбаппе", – не вагаючись написав Невіл у своєму Твіттері.

Нагадаємо, Гарі Невілл захищав кольори Манчестер Юнайтед у 1992-2011 роках. З грудня 2015 по березень 2016 року він очолював іспанську Валенсію, з якою зумів перемогти лише у трьох матчах Ла Ліги з шістнадцяти.

Сульшер не збирається змінювати свій підхід в Манчестер Юнайтед, попри посередній старт в АПЛ

blog_ava
Україна – Португалія: квитки на матч відбору до Євро-2020 надійшли у продаж
12:55
3184
Теги
Н'Голо Канте Н'Голо Канте Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Рафаель Варан Рафаель Варан Ґарі Невілл Ґарі Невілл Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
18
хв
Інтер
19:55
Славія Прага
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук