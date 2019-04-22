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Невілл назвав окремих гравців Манчестер Юнайтед бур'яном

12:26 875 Читать на русском
Невілл назвав окремих гравців Манчестер Юнайтед бур'яном
Гарі Невілл / Reuters

Манкуніанці після провалу у матчі з Евертоном зазнали нищівної критики від колишнього захисника Манчестер Юнайтед Ґарі Невілла.

13’ Рішарлісон
28’ Гілфі Сігурдссон
56’ Люка Дінь
64’ Тео Волкот
 
13’ Рішарлісон
28’ Гілфі Сігурдссон
56’ Люка Дінь
64’ Тео Волкот

Легенда "червоних дияволів" не соромилась принизливих порівнянь, даючи аналіз гри для The Telegraph.

"Я часто говорив, що якщо в клубі є бур'яни, то потрібно від них позбавлятися. У МЮ є бур'яни, які псують клуб, руйнують фундамент будинку, і з цим потрібно розібратися належним чином.

Гарі Невілл: Спад Манчестер Юнайтед при Сульшері – це добре

Я дивився гру Манчестер Сіті в суботу. МЮ намагається опинитися там же, де Сіті і Ліверпуль – на вершині Прем'єр-ліги. Бернарду Сілва, Рахім Стерлінг, Кевін де Брюйне, Давід Сільва набагато кращі, ніж ті гравці, що є у Манчестер Юнайтед, вони ще й працюють в два рази старанніше.

Забудьте про талант. Якщо хтось не працює старанно і не віддається на полі, то позбудьтеся його. Я спостерігаю за гравцями Манчестер Сіті і Ліверпуля, які щотижня відпрацьовують на своїх позиціях для свого клубу. Потім я бачу, як гравці МЮ ходять, гуляють, бігають підтюпцем. Мова не про те, що вони програли і пропустили голи. Не можна опускатися нижче рівня, якого чекають від МЮ.

Думаю, чим більше Сульшер спостерігатиме за цими гравцями, тим більше він буде втрачати віру в них. Вони підводять його і клуб", – заявив експерт.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Евертон - Манчестер Юнайтед Ґарі Невілл Ґарі Невілл
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