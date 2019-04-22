Невілл назвав окремих гравців Манчестер Юнайтед бур'яном

Манкуніанці після провалу у матчі з Евертоном зазнали нищівної критики від колишнього захисника Манчестер Юнайтед Ґарі Невілла.

Легенда "червоних дияволів" не соромилась принизливих порівнянь, даючи аналіз гри для The Telegraph.

"Я часто говорив, що якщо в клубі є бур'яни, то потрібно від них позбавлятися. У МЮ є бур'яни, які псують клуб, руйнують фундамент будинку, і з цим потрібно розібратися належним чином.

Гарі Невілл: Спад Манчестер Юнайтед при Сульшері – це добре

Я дивився гру Манчестер Сіті в суботу. МЮ намагається опинитися там же, де Сіті і Ліверпуль – на вершині Прем'єр-ліги. Бернарду Сілва, Рахім Стерлінг, Кевін де Брюйне, Давід Сільва набагато кращі, ніж ті гравці, що є у Манчестер Юнайтед, вони ще й працюють в два рази старанніше.

Забудьте про талант. Якщо хтось не працює старанно і не віддається на полі, то позбудьтеся його. Я спостерігаю за гравцями Манчестер Сіті і Ліверпуля, які щотижня відпрацьовують на своїх позиціях для свого клубу. Потім я бачу, як гравці МЮ ходять, гуляють, бігають підтюпцем. Мова не про те, що вони програли і пропустили голи. Не можна опускатися нижче рівня, якого чекають від МЮ.

Думаю, чим більше Сульшер спостерігатиме за цими гравцями, тим більше він буде втрачати віру в них. Вони підводять його і клуб", – заявив експерт.

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