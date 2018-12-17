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Невілл напророкував відхід Моурінью з Манчестер Юнайтед

13:16 502 Читать на русском
Невілл напророкував відхід Моурінью з Манчестер Юнайтед
Гарі Невілл / Фото: Sky Sports

Екс-капітан Манчестер Юнайтед Гарі Невілл розповів, коли "червоні дияволи" попрощаються з Жозе Моурінью.

"Ліверпуль був на голову сильнішим за Манчестер Юнайтед. Ніхто з хавбеків манкуніанців не може віддати пас. Це жахливо – бачити такий футбол у їхньому виконанні. На перемогу грала одна команда – Ліверпуль.

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Моурінью піде з Манчестер Юнайтед, але я думаю, що це станеться в кінці сезону. Дати Моуріньо новий тривалий контракт – наївний крок з боку керівництва клубу.

У клубі не знають, що робити з португальцем. Вони навіть не знають, що він скаже на прес-конференції. Розірвати з ним контракт аж надто невигідно. Клубу буде непросто знайти потрібного тренера. До Моурінью була схожа ситуація і тоді теж винні були тренери, але зараз клубу потрібне перезавантаження", – цитує Невілла ВВС.

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Ліверпуль - Манчестер Юнайтед: Неділя 16 грудня 2018

Ліверпуль
Матч завершено
3 : 1
Манчестер Юнайтед
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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ліверпуль - Манчестер Юнайтед Ґарі Невілл Ґарі Невілл Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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