Невілл: Манчестер Юнайтед переоцінив Фреда, віддавши за нього 60 млн євро

Легендарний екс-гравець Манчестер Юнайтед Гарі Невілл не розуміє доцільності придбання бразильського хавбека Фреда у Шахтаря.

"Фред обійшовся клубу в 60 млн євро. Він вийшов в старті в першому ж матчі сезону, грав акуратно і місцями яскраво, але хіба цього ви очікуєте від футболіста, який обійшовся клубу в таку суму?

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Він не виглядає як гравець, який може робити різницю, який відпрацьовує в обороні або може зв'язати захист з атакою. У всякому разі на даний момент. Я не хочу звалювати всю провину на Фреда, адже клуб в останні місяці виступає нестабільно, але у мене до нього є одне питання: де він був в матчі проти Ман Сіті?", – цитує Невілла Sky Sports.

В поточному сезоні АПЛ Фред зіграв 7 матчів, в яких відзначився лише одним голом.

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