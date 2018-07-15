Невілл: Кейн виграє "Золотий бутс" ЧС-2018, але він не у формі

Експерт Sky Sports Гарі Невілл залишився незадоволеним грою лідера збірної Англії Харрі Кейна в останніх матчах чемпіонату світу-2018.

"Кейн, швидше за все, виграє "Золотий бутс" ЧС-2018, але після основного часу в матчі з Колумбією він не був самим собою. У такому стані він провів два екстра-тайми з колумбійцями, а також матчі з Швецією, Хорватією і Бельгією.

Мені здається, Гаррі не в формі. У другому таймі з бельгійцями у нього було кілька хороших можливостей, але він не скористався ними.

Кейн: Буду гордий, якщо виграю "Золотий бутс" ЧС-2018

Ви можете говорити про півзахист, але факт в тому, що Кейн сам не свій в останніх трьох матчах, і це зіграло свою роль. Він може змінити хід матчу і створити гол з нічого.

Вихід в півфінал – величезне досягнення для збірної Англії. Звичайно, нам допомогло розташування команд в турнірній сітці плей-офф. Вважаю, що недоречно говорити про три поразки, так як через 15 або 20 років люди будуть пам'ятати тільки про вихід у півфінал", – цитує Невілла видання Sky Sports.

Нагадаємо, збірна Бельгії переграла збірну Англії в матчі за третє місце з рахунком 2:0 завдяки голам Томаса Меньє і Едена Азара.

Бельгія – Англія – 2:0 – відео голів та огляд матчу