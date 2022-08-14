Манчестер Юнайтед за тайм згорів у гостях у Брентфорда, пропустивши 4 голи. Команда Еріка Тен Хага розпочала сезон з двох поразок від середняків і опустилася на дно турнірної таблиці. Гарі Невілл і Джеймі Каррагер обговорили причини в етері Sky Sports.

Тен Хаг – про ганебну поразку від Брентфорда: "Манчестер Юнайтед потрібні нові та якісні гравці"

Колишні зірки АПЛ, а нині зірки телебачення видали гарячу суперечку. Невілл всю вину за кризу скидає на власників МЮ – сім'ю Глейзерів, які недостатньо інвестують і жахливо керують клубом. Каррагер зосередив свою критику на футболістах.

Опоненти традиційно не стримували себе у словах і підвищували один на одного голос. Джеймі взагалі випалив на адресу Гарі: "Дивись на мене, коли я говорю". Зрештою вони звели все до гумору та пожартували, що могли б зустрітися в андеркарді бою Усик – Джошуа (20 серпня).

Манчестер Юнайтед зазнав розгрому від Брентфорда, пропустивши 4 голи за 35 хвилин першого тайму