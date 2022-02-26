Слава про безстрашних українських воїнів, які заради батьківщини готові піти на смерть, продовжує ширитися світом.

Як відомо, у п'ятницю, 25 лютого, український морський піхотинець Віталій Скакун ціною власного життя підірвав Генічеський автомобільний міст на Херсонщині. Переправу треба було знищити, аби зупинити просування російської танкової колони, яка рухалась з території кримського півострова.

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Було вирішено замінувати і зруйнувати міст. Цю місію взявся виконати інженер окремого батальйону, львів'янин Віталій Скакун. З першим завданням він впорався, але відійти на безпечну відстань вже не встигав, оскільки колона була поруч. Герой вирішив підірвати міст разом з собою, чим значно уповільнив просування ворога, що дало змогу підрозділу передислокуватись та організувати оборону.

Цей подвиг оцінив легенда Манчестер Юнайтед Гарі Невілл, який на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер опублікував історію українця, супроводивши пост двома красномовними емодзі.

Нагадаємо, 24 лютого російські війська атакували Україну одразу з кількох напрямків. Наші воїни дають гідну відсіч окупанту та знищують ворога.

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