"Я не будую якихось ілюзій щодо збірної Франції. Ми зустрічалися з французами кілька разів і у нас в картотеці є виграшний матч, який відбувся в плей-офф ЧС-2014. Я вважаю, що збірна Франції не лише фаворит нашої групи відбору ЧС-2022, а й головний фаворит на виграш чемпіонату світу в Катарі. Вважайте це моєю думкою. Обіграти Францію буде надзвичайно складно.

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Чому я вважаю, що другу сходинку Україна повинна посісти? Це і попередній відбірковий цикл, де ми били Португалію, це навіть нинішня божевільна ковідна осінь, де Україна знайшла в собі сили і обіграла іспанців, тих самих, які потім розгромили Німеччину. У нас є достатньо класний досвід і навіть ті товариські матчі з негативним відтінком, теж були великим досвідом.

Україна останнім часом грала виключно проти сильних суперників. Швейцарія, в тому числі, теж була сильним суперником. Я вважаю, що другу сходинку у кваліфікації ЧС-2022 збірній України під силу завоювати. Невихід з цієї групи я буду вважати провалом", – сказав Денисов у програмі "ДенисовTIME".

Нагадаємо, Україна потрапила у групу D європейського відбору. За вихід до фінальної частини ЧС-2022 вона боротиметься з Францією, Боснією і Грецеговиною, Фінляндією і Казахстаном.

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