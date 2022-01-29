Прес-конференція перед матчем 1/4 фіналу Кубка африканських націй між Тунісом та Буркіна-Фасо стала черговим курйозом під час цього турніру.

На прес-конференції головного тренера та гравця Тунісу стався кумедний та досить дивний інцидент: до зали увірвався невідомий, підійшов до технічної зони, взяв мікрофон та інші засоби зв'язку, після чого втік.

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Як повідомляє middleeast.in-24.com з посиланням на туніських журналістів, це був власник обладнання. Виявилось, що оргкомітет турніру орендував засоби, проте не заплатив за їхнє користування. Компанія, яка надавала послуги, вирішила таким чином відшкодувати відсутність оплати.

Зазначається, що прес-конференція у результаті відбулася, проте без необхідної апаратури. Матч між Тунісом та Буркіна-Фасо відбудеться вже сьогодні, 29 січня, початок о 21:00.

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