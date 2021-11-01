Невезіння полтавців та втрата третього місця в УПЛ у відеоогляді матчу Ворскла – Чорноморець
22:32 - Читать на русском
Ворскла та Чорноморець розійшлись миром у поєдинку 13-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд протистояння на Футбол 24.
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Початок зустрічі видався досить гострим – на неточний удар Ісаєнка після виходу віч-на-віч Ворскла відповіла пострілом Степанюка у стійку. Ближче до перерви Руслан знову влучив у каркас воріт. У другому таймі Ворскла більше володіла ініціативою, а ближче до кінця гри втратила ще кілька нагод і так і не змогла вирвати перемогу над Чорноморцем.
Ворскла розписала нічию з Чорноморцем, втративши третє місце в УПЛ
Таким чином, Ворскла набрала 25 пунктів та піднялась на 5 сходинку, Чорноморець з 8 очками залишився п'ятнадцятим.
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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