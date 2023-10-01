Зоря вже за стартові 2 хвилини створила дві нагоди, але забити не вдалось. Чорноморець відповів випадом Вакули – Турбаєвський потягнув. До перерви гра була досить рівною, а моменти були як у Зорі, так і в Чорноморця.

Зоря не змогла дотиснути Чорноморець – динамівець ледь не вирвав перемогу для учасника єврокубків

Старт другого тайму вийшов не таким насиченим, а Зоря поступово перехопила ініціативу. Два моменти мав Яцик, але спочатку пробив у поперечку зі штрафного, а потім не зміг переграти воротаря при виході віч-на-віч – м'яч прокотився повз стійку. Луганці організували навалу на ворота Варакути, але голів у матчі так і не забили.