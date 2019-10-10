toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
УКРАЇНА - ЛИТВА ЗБІРНА УКРАЇНИ РУМУНІЯ U-21 - УКРАЇНА U-21 ЄВРО-2020

Невеш застеріг португальців від недооцінки збірної Люксембургу

15:59 219 Читать на русском
Невеш застеріг португальців від недооцінки збірної Люксембургу
Рубен Невеш / Lusa

Півзахисник збірної Португалії Рубен Невеш розповів про підготовку національної команди до матчів кваліфікації до Євро-2020 проти Люксембургу та України.

 

"Ми повністю зосереджені на першому поєдинку проти Люксембургу. Нас чекає команда, що готова піднести сюрприз.

Португалія підсилюється перед матчем проти України – Сантуш викликав екс-гравця Барселони

Вони добре організовані. Чимало людей помиляються, вважаючи, що на збірну Португалії чекає легка прогулянка в цій зустрічі. Нам зарано думати про гру з Україною", – цитує хавбека з посиланням на португальські ЗМІ Команда №1.

Відзначимо, що підопічні Фернанду Сантуша зіграють проти люксембуржців у п'ятницю, 11 жовтня. Початок поєдинку о 21:45. Паралельно збірна України зіграє проти литовців у Харкові. Натомість поєдинок Україна – Португалія відбудеться у понеділок, 14 жовтня, у Києві.

Слов'янський виклик Англії, вендета для Дешама та останній шанс Бейла та Ко – топ-фішки 7-го та 8-го турів євровідбору

blog_ava
Маркевич звинуватив Динамо у неповазі до збірних України
09:49
9921
Теги
Євро-2020 Рубен Невеш Рубен Невеш Португалія Португалія Люксембург Люксембург Португалія - Люксембург
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
48
хв
Румунія U-21
20:30
Україна U-21
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук