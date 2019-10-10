Невеш застеріг португальців від недооцінки збірної Люксембургу

Півзахисник збірної Португалії Рубен Невеш розповів про підготовку національної команди до матчів кваліфікації до Євро-2020 проти Люксембургу та України.

"Ми повністю зосереджені на першому поєдинку проти Люксембургу. Нас чекає команда, що готова піднести сюрприз.

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Вони добре організовані. Чимало людей помиляються, вважаючи, що на збірну Португалії чекає легка прогулянка в цій зустрічі. Нам зарано думати про гру з Україною", – цитує хавбека з посиланням на португальські ЗМІ Команда №1.

Відзначимо, що підопічні Фернанду Сантуша зіграють проти люксембуржців у п'ятницю, 11 жовтня. Початок поєдинку о 21:45. Паралельно збірна України зіграє проти литовців у Харкові. Натомість поєдинок Україна – Португалія відбудеться у понеділок, 14 жовтня, у Києві.

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