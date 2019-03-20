Невеш: Україна – чудова збірна, яка добре відіграла в Лізі націй

Хавбек збірної Португалії Рубен Невеш поділився очікуваннями від матчу 1 туру відбору Євро-2020 проти України.

"Україна – чудова збірна, яка добре відіграла в Лізі націй. Але у нас сильна команда і ми можемо перемогти кого завгодно. Новий цикл для нас починається з метою перемагати в кожній грі", – цитує Невеша офіційний сайт Федерації футболу Португалії.

Португалія – Україна: Гедеш може пропустити матч

Матч Португалія – Україна відбудеться 22 березня о 21:45 за київським часом на лісабонському стадіоні Да Луж.