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Невеш може перейти в Ліверпуль – він грав проти збірної України

15:24 184 Читать на русском
Невеш може перейти в Ліверпуль – він грав проти збірної України
Рубен Невеш / соцмережі

Півзахисник Вулверхемптона Рубен Невеш влітку може стати гравцем Ліверпуля.

Ліверпуль активно цікавиться півзахисником Вулверхемптона Рубеном Невешом, повідомляє O Jogo.

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Асистент Юргена Клоппа Пепійн Лійндерс вражений дебютним сезоном португальця в АПЛ, який допомагає "вовкам" вперше в історії пробитись у Лігу Європи.

Невеш виступає за збірну Португалії, яка є суперником національної команди України у відбірковому циклі Євро-2020.

Ліверпуль впевнено переграв Порту в чвертьфіналі Ліги чемпіонів

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