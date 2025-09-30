"Матч для всіх нас історичний. Для всього Казахстану, для нашого клубу, для тренерів і футболістів. Напевно, це матч, що виходить за рамки звичайного. З нетерпінням чекаємо завтрашню гру. Футбольне свято прийшло в нашу країну. Дуже раді, що такий клуб, як Реал, приїхав до Казахстану.

Ми переглянули десь п'ять останніх матчів Реала. Поразки бувають – це неминуча частина футболу. Але Мадрид – команда, що відрізняється стабільністю. Ми особливо не концентрувалися на їхньому матчі (з Атлетіко (2:5), не приділяли йому великої уваги. Реал трохи змінив схему – можливо, з цим пов'язані певні проблеми, які у них виникли. Більше розбирали ті матчі, які вони виграли. Подивимося завтра, що у нас вийде.

Зрозуміло, що у такого клубу не так багато недоліків. Але аналізуючи, якісь ми все-таки знайшли для себе. Невеликі мінуси є в будь-якій команді – вже наше питання, як їх використовувати. Поки це секрет. Ми прекрасно розуміємо, що буде складно, але спробуємо використовувати те, що побачили. Заздалегідь не будемо виходити приреченими, постараємося і свою гру нав'язувати. Найголовніше: нам не потрібно боятися, повинні бути сміливими.

У Алонсо команди з атакувальним стилем, багато контролюють м'яч. Думаю, в Реалі він ще не до кінця реалізував свої ідеї. Звичайно, зміни помітні, але все одно ще потрібен час. Що стосується нашої атаки, то є уявлення, як ми хочемо діяти. Принаймні використовувати ті недоліки, які помітили у суперника. Заміни, посилення теж продумуються заздалегідь", – цитує Уразбахтін NUR.KZ.

Нагадаємо, що Реал та Кайрат зіграють в Лізі чемпіонів 30 вересня. Початок матчу о 19:45 за київським часом.

