Томас Тухель не зміг розпочати тренерську роботу в Челсі з перемоги у матчі 20-го туру АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу Челсі – Вулверхемптон.

Перший тайм неможливо записати обом командам в актив, адже на двох вдалось створити лише один момент – удар головою у виконанні Дендонкера вище воріт. По перерві класний момент згаяв Чілвел, який пробив над воротами, а Нету трохи перестарався, коли намагався перекинути Менді.

Ман Юнайтед програв останній команді АПЛ, Евертон розіграв вогняну нічию з Лестером, Тухель дебютував на чолі Челсі

Таким чином, Челсі з 30 очками залишився восьмим, а Вулверхемптон з 23 пунктами розташувався на 13 місці.