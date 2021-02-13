Львів активніше розпочав зустріч, у Альваро було аж два виходи віч-на-віч, і з другої спроби бразилець відкрив рахунок. Минай міг швидко відігратись, проте удар Книша влучив у стійку. Перед перервою Львів подвоїв перевагу – Ренан вдруге вивів Альваро на побачення з голкіпером, а бразилець знову його реалізував.

Львів втримав важку перемогу над Минаєм – Мілевський дебютував за "лисів" в УПЛ, але не забив

По перерві Минай відіграв один м'яч. Кожанов закинув м'яч до штрафного, а Шиндер, який з'явився на полі лише у другій половині, спіймав воротаря на протиході. "Лиси" намагались відігратись у останні півгодини, проте Львів більше не пропускав.

Таким чином, Львів набрав 12 очок та піднявся аж на десяту позицію в турнірній таблиці. Минай, маючи в активі 10 залікових балів, тепер дванадцятий.