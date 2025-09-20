Невдале повернення Миколенка у відеоогляді матчу Ліверпуль – Евертон – 2:1
Ліверпуль переміг Евертон в мерсисайдському дербі. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Евертон на "Футбол 24".
завершено
10’ Раян Гравенберх
29’ Уго Екітіке
Ліверпуль до перерви здобув комфортну перевагу завдяки діям Гравенберха. Нідерландець забив сам ефектним ударом з льоту, а потім асистував Екітіке. Обидва голи прийшли з лівого краю Миколенка, який повернувся після травми.
Миколенко програв дербі з Ліверпулем – Віталій старався, але частково провинився у двох голах
Евертон намагався відігратися і навіть відквитав один м'яч зусиллями Гуйє. Втім, "ірискам" все ж довелося миритися з поразкою, а Ліверпуль набирає максимальні 15 очок в 5 турах АПЛ.
