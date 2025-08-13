Уніон Сент-Жилуаз підписав екс-вінгера Зорі Гільєрме Сміта, повідомляє прес-служба клубу.

Доля 22-річного бразильця склалася доволі химерно. У 2021 році тоді ще 18-річний Сміт перебрався з Ботафого до луганського клубу, але основи фактично не нюхав – єдиний матч провів у Кубку України. Після початку повномасштабної війни він перебрався до молодіжної Браги, де теж не заграв, а в 2023-му повернувся в Зорю.

Та й після повернення шансів було обмаль: у кризовий період команди Юрія Коваля він вийшов на поле лише раз – у березні 2024 року проти Динамо, коли більшість основи бойкотувала матч.

Влітку 2024-го він відправився до естонського Нимме Калью, і саме там кар’єра зрушила з мертвої точки. За рік у чемпіонаті Естонії бразилець забив 12 м’ячів та віддав 12 асистів, чим привернув увагу Уніона Сент-Жилуаз. Цього літа чинний чемпіон Бельгії викупив контракт футболіста у віце-чемпіона Естонії.

