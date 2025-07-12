Андре Онана отримав травму задньої поверхні стегна, повідомляє журналіст The Telegraph Майк Макграт. На відновлення 29-річного камерунця піде від 6 до 8 тижнів, тож він буде змушений пропустити всю передсезонну підготовку. Є ризик, що МЮ залишиться без основного кіпера і на стартові тури АПЛ (перший – 17 серпня проти Арсенала).

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Онана захищає кольори манкуніанців з липня 2023 року. У минулому сезоні він провів 50 матчів у всіх турнірах, пропустив 65 м'ячів і 11 разів зберіг свої ворота в недоторканності.

Головний тренер Рубен Аморім хоче посилити позицію воротаря, розчарувавшись у грі Онана в минулому сезоні. Клуб розглядає на його місце Джона Віктора з Ботафого.

Водночас Манчестер Юнайтед ще не знайшов охочих придбати самого Онана. Камерунець не виключає відходу з клубу, проте через високі зарплатні вимоги і бажання "червоних дияволів" повернути частину витрачених коштів, знайти покупця буде непросто.

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