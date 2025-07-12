МЮ втратив Онана на старт АПЛ проти Арсенала – воротар-невдаха отримав важку травму на тлі чуток про трансфер конкурента
Воротар Манчестер Юнайтед Андре Онана травмував задню поверхню стегна.
Андре Онана отримав травму задньої поверхні стегна, повідомляє журналіст The Telegraph Майк Макграт. На відновлення 29-річного камерунця піде від 6 до 8 тижнів, тож він буде змушений пропустити всю передсезонну підготовку. Є ризик, що МЮ залишиться без основного кіпера і на стартові тури АПЛ (перший – 17 серпня проти Арсенала).
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Онана захищає кольори манкуніанців з липня 2023 року. У минулому сезоні він провів 50 матчів у всіх турнірах, пропустив 65 м'ячів і 11 разів зберіг свої ворота в недоторканності.
Головний тренер Рубен Аморім хоче посилити позицію воротаря, розчарувавшись у грі Онана в минулому сезоні. Клуб розглядає на його місце Джона Віктора з Ботафого.
Водночас Манчестер Юнайтед ще не знайшов охочих придбати самого Онана. Камерунець не виключає відходу з клубу, проте через високі зарплатні вимоги і бажання "червоних дияволів" повернути частину витрачених коштів, знайти покупця буде непросто.
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