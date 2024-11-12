Нефартовий гравець з Динамо стукає у двері збірної України – Ребров оцінив шанси киянина отримати виклик
Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував ситуацію з захисником Динамо Тарасом Михавком.
"Якщо він забив три голи у свої ворота, то це не означає, що він не прогресує. У такому віці (19 років) грати в основному складі Динамо – це дуже великий прогрес.
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Я знаю цього хлопця, він буде прогресувати. Ми з боку збірної України стежимо за Михавком, і це кандидат у національну команду", – сказав наставник "синьо-жовтих" в ефірі YouTube-каналу ПРЯМА ЧЕРВОНА.
Нагадаємо, що Тарас Михавко тричі забивав у власні ворота в УПЛ (з Оболонью, Кривбасом та Інгульцем). Загалом захисник киян зіграв у 20 матчах у всіх турнірах.
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