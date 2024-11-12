"Якщо він забив три голи у свої ворота, то це не означає, що він не прогресує. У такому віці (19 років) грати в основному складі Динамо – це дуже великий прогрес.

Ребров оцінив готовність Забарного перейти в топ-клуб: "Я чув про Ліверпуль, багато чуток"

Я знаю цього хлопця, він буде прогресувати. Ми з боку збірної України стежимо за Михавком, і це кандидат у національну команду", – сказав наставник "синьо-жовтих" в ефірі YouTube-каналу ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Нагадаємо, що Тарас Михавко тричі забивав у власні ворота в УПЛ (з Оболонью, Кривбасом та Інгульцем). Загалом захисник киян зіграв у 20 матчах у всіх турнірах.

"Гришо, який Спартак? Я на рибалці, приїжджай у Суми": заснував Нафтовик, асистував Фоменку в збірній і відкрив Ящука