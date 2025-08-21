Барселона майже досягла угоди про розірвання контракту з Ромеу, інформує Marca. Для завершення угоди залишилося лише владнати кілька дрібних деталей.

Розірвання контракту відбудеться найближчим часом. Швидше за все, це станеться в четвер. Доказом на користь цього є той факт, що Ромеу не тренувався в середу з іншими партнерами по команді.

Угода з "блаугранас" дозволить 33-річному півзахиснику, у якого залишався один сезон за контрактом, стати вільним агентом. Каталонський клуб отримає можливість для реєстрації Жерара Мартіна, щоб він міг бути доступний на суботній матч з Леванте.

Більшу частину своєї кар'єри у Барселоні Ромеу вважався невдахою. Він так і не зміг закріпитися у основному складі команди.

