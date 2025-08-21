Наполі розпочав перемовини з Манчестер Юнайтед стосовно підписання нападника Расмуса Хьойлунда. Італійський клуб шукає заміну травмованому Ромелу Лукаку й розглядає данського форварда як головний варіант, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, представники 22-річного нападника вже провели позитивні зустрічі з керівництвом Наполі. Хьойлунд готовий повернутися до Серії А, але виставив низку умов – зокрема гарантії, що йдеться не лише про короткострокову оренду, а про довгострокове майбутнє в клубі.

Зазначають, що Манчестер Юнайтед відкритий до оренди за 5–6 мільйонів євро з правом викупу в діапазоні 35–40 мільйонів євро. Крім Наполі, інтерес до нападника виявляє й Мілан.

Хьойлунд приєднався до Манчестер Юнайтед у 2023 році з Аталанти, підписавши контракт до 2028-го з опцією продовження. Однак у минулому сезоні він забив лише 10 голів у 52 матчах, чим викликав сумніви у своїй спроможності залишитись на Олд Траффорд.

