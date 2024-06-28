Рух проведе передсезонні збори у Словенії, повідомляє офіційний сайт "жовто-чорних". Це буде друга частина підготовки до сезону 2024/25. А перед цим команда готуватиметься на клубній навчально-тренувальній базі.

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Львів'яни вирушать у Словенію 30 червня й проживатимуть на спортивній базі "Рогла", що за 40 кілометрів від Марібора. Вже 3 липня підопічні Віталія Пономарьова зіграють там перший спаринг проти угорського Кечкемета.

Наразі у Руха заплановано 8 спарингів в період з 3 до 20 липня (серед суперників вчорашній учасник АПЛ Лутон і чемпіон австрійської Бундесліги Штурм). До слова, 29 червня команда у Львові проведе товариську гру з рівненським Вересом.

Розклад контрольних матчів Руха у Словенії:

3 липня – Рух – Кечкемет (Угорщина)

6 липня – Рух – Штурм (Австрія)

9 липня – Рух – Хайдук (Хорватія)

13 липня – Рух – Осієк (Хорватія)

13 липня – Рух – Домжале (Словенія)

16 липня – Рух – Лутон (Англія)

17 липня – Рух – Сабах (Азербайджан)

20 липня – Рух – Хартберг (Австрія)

Нагадаємо, минулий сезон Рух завершив на шостій сходинці турнірної таблиці УПЛ.

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