Манчестер Сіті та Тоттенхем посперечаються за юного таланта чемпіонату Англії.

Тайлер Діблінг блискуче проявив себе у складі Саутгемптона, який переживає непростий період. Вінгер у 30 матчах забив чотири голи та віддав два асисти.

Тренер Миколенка отримує шалену зарплатню в АПЛ – лише два фахівці заробляють більше

Як інформує telegraph, Манчестер Сіті та Тоттенхем зацікавлені у трансфері 19-річного англійця. Попри юний вік, Саутгемптон не збирається поступатися і навісив на Діблінга величезний цінник. Свого вінгера клуб оцінив у понад 100 млн євро.

Тоттенхем вже висловлював свою зацікавленість. Взимку "шпори" робили запит щодо трансферу Тайлера, але узгодити перехід не вдалося.

Нагадаємо, Саутгемптон найгірша команда АПЛ. У 29 тура "святі" набрали лише дев'ять балів.

"Елтон Джон також був одружений": гравця Челсі та збірної Англії цькували в АПЛ, а він став легендою і підтримав Україну