Невдаха АПЛ готовий продати свою головну зірку за 100 мільйонів – Ман Сіті та Тоттенхем вишикувались у чергу
Манчестер Сіті та Тоттенхем посперечаються за юного таланта чемпіонату Англії.
Тайлер Діблінг блискуче проявив себе у складі Саутгемптона, який переживає непростий період. Вінгер у 30 матчах забив чотири голи та віддав два асисти.
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Як інформує telegraph, Манчестер Сіті та Тоттенхем зацікавлені у трансфері 19-річного англійця. Попри юний вік, Саутгемптон не збирається поступатися і навісив на Діблінга величезний цінник. Свого вінгера клуб оцінив у понад 100 млн євро.
Тоттенхем вже висловлював свою зацікавленість. Взимку "шпори" робили запит щодо трансферу Тайлера, але узгодити перехід не вдалося.
Нагадаємо, Саутгемптон найгірша команда АПЛ. У 29 тура "святі" набрали лише дев'ять балів.
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