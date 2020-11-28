Ювентус зусиллями Морати вийшов уперед, але не втримав перевагу. За кілька секунд до перерви Летіція ідеально спіймав м'яч у повітрі, зіпсувавши настрій туринцям.

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Голів у другій половині не було, хоча Мората примудрився відзначитися ще раз. Вже після завершення свистка іспанець щось сказав арбітру і побачив перед собою пряму червону картку. 1:1 – Ювентус втратив очки проти новачка за кілька днів до матчу з Динамо в Лізі чемпіонів.