Невдача туринців перед Динамо у відеоогляді матчу Беневенто – Ювентус – 1:1
23:45 - Читать на русском
Ювентус не зміг перемогти Беневенто у матчі 9 туру Серії А. Дивіться відеоогляд поєдинку.
Альваро Мората 21’
21’ Альваро Мората
Ювентус зусиллями Морати вийшов уперед, але не втримав перевагу. За кілька секунд до перерви Летіція ідеально спіймав м'яч у повітрі, зіпсувавши настрій туринцям.
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Голів у другій половині не було, хоча Мората примудрився відзначитися ще раз. Вже після завершення свистка іспанець щось сказав арбітру і побачив перед собою пряму червону картку. 1:1 – Ювентус втратив очки проти новачка за кілька днів до матчу з Динамо в Лізі чемпіонів.
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