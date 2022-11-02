Відома українська тенісистка Даяна Ястремська завітала на тренування донеччан, щоб підтримати команду перед вирішальним матчем Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг.

22-річна українка вчора прибула у Варшаву, відвідала заняття футболістів та зустрілась із Даріо Срною, який подарував їй помаранчево-чорну футболку Михайла Мудрика.

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У коментарі клубній пресслужбі Даяна зізналась, що шаленіє від футболу й давно хотіла потрапити на поєдинок, а також розповіла про свою любов до Шахтаря.

"Не знаю як описати емоції, бо це для мене буде вперше. Дуже чекаю матч, божевільно вболіватиму за хлопців. Напевно, це будуть одні з найкрутіших емоцій, які я колись відчувала. Мені завжди подобався Шахтар. Дуже перспективні гравці у цій команді. Щиро вболівати за цю команду вже, мабуть, десь рік.

Очікую, напевно, лише круті емоції. Мені здається, неважливо – перемога чи програш. Головне, щоб хлопці віддавалися повністю і самі отримували кайф. Якщо хлопці дуже добре працюватимуть, впевнена, перемога буде за нами.

Мені подарували футболку Мудрика. Дуже приємно. Побувати на такому стадіоні на тренуванні не у всіх буває можливість. Тому я дуже вдячна. Готова із радістю запросити кожного до себе на турніри. Думаю, це не востаннє, коли я перебуваю на стадіоні", – резюмувала Ястремська.

«Мені завжди подобався «Шахтар»



Українська тенісистка Даяна Ястремська відвідала тренування «Шахтаря» напередодні матчу Ліги чемпіонів і розповіла, як давно вболіває за команду.#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/qtwYI25UUV — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 2, 2022

Нагадаємо, зустріч української та німецької команд відбудеться сьогодні о 19:45. Команду Йовічевіча влаштує лише перемога для виходу у плей-офф Ліги чемпіонів.

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