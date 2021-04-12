Нету пропустить Євро-2020 – зірка Вулверхемптона потребує операції на коліні
21:47 - Читать на русском
Форвард Вулверхемптона Педру Нету вилетів до кінця сезону.
Лікарі діагностували у Педру Нету травму колінної чашечки, на нападника очікує операція, повідомляє офіційний сайт Вулверхемптона.
Степаненко – про наслідки операції на коліні: Як раніше, вже не буде
Педру зазнав пошкодження у поєдинку 31-го туру АПЛ проти Фулхема (0:1) та був змушений покинути поле ще у першому таймі. Форвард збірної Португалії не зможе допомогти своїй національній команді на Євро-2020.
У нинішньому сезоні АПЛ Нету провів 31 матч, в яких відзначився 5-ма голами та 6-ма асистами.
"Золотий бутс": Лєвандовскі лідирує навіть із травмою, Роналду обійшов Мессі, кривдник Динамо рветься в топ-10
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter