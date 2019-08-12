Нето зламав зап'ястя і не допоможе Барселоні на старті сезону

Голкіпер каталонців пропустить стартові тури чемпіонату Іспанії.

Норберто Нето зазнав пошкодження на тренуванні, інформує офіційний сайт Барселони.

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Клубні лікарі діагностували воротареві перелом човноподібної кістки зап'ястя. Дещо згодом з'явиться інформація щодо термінів відновлення бразильця, за попередніми даними, вона триватиме близько 5 тижнів. Це означає, що Нето не зможе допомогти Барселоні у стартових турах Ла ЛІги, яка розпочнеться 16 серпня.

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Нагадаємо, 30-річний голкіпер цього літа перейшов в Барсу з Валенсії за 26+9 млн євро.