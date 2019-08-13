Нето вилетів на 6-8 тижнів

Надійшли погані новини з лазарету каталонського гранда.
Воротар Барселони Норберто Нето пропустить старт сезону 2019/20. Бразилець відновлюватиметься від травми 6-8 тижнів, повідомляє офіційний сайт Барси.
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Нето травмувався на тренуванні під час передсезонного туру команди в США. Лікарі діагностували у Норберто перелом човноподібної кістки зап'ястя. Раніше, в лазареті Барси пророкували 30-річному воротареві 5 тижнів на реабілітацію.
Нагадаємо, Нето перейшов до табору чинного чемпіона Іспанії з Валенсії під час поточного трансферного вікна.
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