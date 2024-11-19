У 2025 році на стримінговому сервісі Netflix вийде документальний фільм про вінгера Реала і збірної Бразилії Вінісіуса Жуніора.

У вівторок, 19 листопада, Netflix анонсував вихід документального фільму про життя і кар'єру Вінісіуса Жуніора. У своєму дописі стримінговий сервіс називає бразильця "футбольним кумиром".

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Нагадаємо, що Вінісіуса вважали головним фаворитом на здобуття "Золотого м'яча", але зрештою він став другим у голосуванні, поступившись нагородою півзахиснику Манчестер Сіті Родрі. Після того, як про це стало відомо, Вінісіус відмовився їхати в Париж на церемонію вручення "Золотого м'яча". Вважається, що він не отримав цю нагороду через свій характер і поведінку на полі. Вінгер Реала часто провокує суперників, а потім звинувачує їх у расизмі.

У цьому сезоні на рахунку Жуніора 12 голів і 5 гольових передач у 17 матчах за Реал у всіх турнірах.