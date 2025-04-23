Netflix оголосив дату виходу документального фільму про Вінісіуса
06:00 - Читать на русском
Форвард Реала Вінісіус Жуніор стане головним героєм документального фільму Netflix.
Компанія Netflix назвала дату виходу на своєму стрімінговому сервісі документального фільму про форварда Реала і збірної Бразилії Вінісіуса Жуніора. Як інформує офіційний Твіттер компанії, прем'єра відбудеться 15 травня.
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Документальний фільм вийде під назвою "Танцюй, Віні". "Ви отримаєте можливість побачити зсередини тріумфи і виклики одного з найкращих бразильських футболістів у новітній історії", – йдеться у прес-релізі.
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