Компанія Netflix назвала дату виходу на своєму стрімінговому сервісі документального фільму про форварда Реала і збірної Бразилії Вінісіуса Жуніора. Як інформує офіційний Твіттер компанії, прем'єра відбудеться 15 травня.

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Документальний фільм вийде під назвою "Танцюй, Віні". "Ви отримаєте можливість побачити зсередини тріумфи і виклики одного з найкращих бразильських футболістів у новітній історії", – йдеться у прес-релізі.