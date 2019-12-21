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Netflix анонсував вихід серіалу про тіфозі Наполі

15:41 79 Читать на русском
Netflix анонсував вихід серіалу про тіфозі Наполі
Ультрас Наполі / LaPresse

Корпорація Netflix зняла багатосерійний фільм про активних уболівальників італійського Наполі та презентувала офіційний трейлер серіалу.

Американська компанія анонсувала вихід серіалу "Ультрас" у своєму твіттері.

Netflix випустить стрічку про Роберто Баджо

Дебютна робота режисера Франческо Леттьєрі розповість про фанатів Наполі. Гасло серіалу – "Це завжди не просто гра", а прем'єра запланована на 2020 рік. Раніше Netflix оголосив про зйомки фільми про "Божественного Хвостика" Роберто Баджо.

Відзначимо, що перше та найчисельніше угруповання тіфозі Наполі Commando Ultrа Curva B зародилося на початку 70-х. "Партенопейці" наразі посідають 8-ме місце в Серії А, відстаючи від зони ЛЧ на 14 очок.

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