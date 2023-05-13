Товариські матчі

Сабах – Бешикташ – 3:3

Голи: Кащук, 3, 5, Волков, 70 – Мераш, 24, 45, Тосун, 63, (пен.)

Сабах та Бешикташ зустрілись у товариській грі. Дебют гри був за азербайджанською командою, в якому виблискував її головний діамант – Олексій Кащук. Українець відкрив рахунок вже на 3 хвилині, прорвавшись правим флангом до штрафного та пробивши з лінії карного – голкіпер не впорався з пострілом у ближній кут.

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А вже на 5-ій хвилині українець оформив дубль. До цього призвело звичайне вкидання з ауту – м'яч дійшов до Кащука (який змістився ближче до центру з правого флангу), Олексій увірвався у штрафний та пробив у дальній кут. Такий холодний душ шокував Бешикташ, але турки на 24 хвилині відіграли один м'яч – Мераш отримав закидання та перекинув голкіпера, який не встиг повернутись на ворота.

Сабах міг збільшити відрив, оскільки заробив право на пробиття пенальті. Втім, Мікельс не переграв з позначки воротаря. А Мераш перед перервою зрівняв рахунок. У другому таймі Бешикташ зміг нарешті повести в рахунку – Тосун забив з пенальті. Але гра завершилась нічиєю – Волков на 70 хвилині забив вирішальний гол у грі.

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