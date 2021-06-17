Футбольну історію пишуть бомбардири. Футбол 24 за підтримки "HLIBNY DAR" згадує найбільш результативних виконавців, які зуміли ввійти в історію Євро.

Встановити рекорд – мрія кожного бомбардира. Це досягнення, яке назавжди стане доказом високої майстерності та надлюдської наполегливості. Історія Євро має своїх героїв, які черпали сили у розпачі голкіперів суперника.

Кріштіану Роналду, Португалія (11 голів, грає на Євро-2020)

Дубль у ворота збірної Угорщини дозволив Кріштіану одноосібно очолити рейтинг. Окрім того, на поточному чемпіонаті Європи португалець зіграє ще щонайменше 2 матчі, тому цілком можливо, що новий рекорд матиме ще вищий показник.

Свою історію на Євро Кріштіану розпочав у далекому 2004 році, коли його команда пробилася у фінал турніру, але у вирішальному матчі мінімально поступилася сенсаційній Греції.

Утім, у 2016-му Кріштіану таки підніме над головою заповітний кубок, а згодом стане найкращим бомбардиром в історії турніру.

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Мішель Платіні, Франція (9 голів)

Легендарний француз довго очолював рейтинг, поки Кріштіану не зумів кинути йому виклик.

Свій останній гол Платіні забив у фіналі домашнього Євро-1984 проти збірної Іспанії. Таким чином, форварду вдалося встановити рекорд турніру, який протримався довгих 37 років.

Алан Ширер, Англія (7 голів)

Таранний англійський форвард впродовж кар'єри зумів підкорити багато вершин та стати найкращим бомбардиром англійської Прем'єр-ліги.

Але для його збірної континентальна першість завжди була турніром, на якому фортуна відверталася від "левів". До показника Платіні Алану не вистачило лише двох голів, але в історії турніру англієць залишиться назавжди.

Антуан Грізманн, Франція (6 голів, грає на Євро-2020)

30-річний Антуан Грізманн теоретично може взяти участь на наступному Євро, але навряд чи нападник буде відкладати свої бомбардирські справи на такий великий термін.

1 гол зрівняє його з Ширером, а 3 – із зірковим співвітчизником. Втім, забити не так легко – у груповому етапі чемпіонів світу чекають ще матчі з Португалією та міцною Угорщиною. Тож Антуану доведеться неабияк постаратися, щоб піднятися у гольовому рейтингу Євро.

Також по 6 голів мають гравці, які вже не зіграють на Євро: Златан Ібрагімович (Швеція), Патрік Клюйверт (Нідерланди), Нуну Гомеш (Португалія), Рууд ван Ністелрой (Нідерланди), Вейн Руні (Англія).