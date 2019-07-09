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Нестеров офіційно приєднався до Мезекевешда

15:06 451 Читать на русском
Нестеров офіційно приєднався до Мезекевешда

Колишній захисник Карпат Андрій Нестеров став гравцем угорського Мезекевешда.

Угорський Мезекевешд оголосив про підписання екс-захисника Карпат Андрія Нестерова, передає офіційний сайт клубу.

"У мене зелена кров і зелене серце", – Нестеров написав зворушливого прощального листа Карпатам

Контракт укладений на 2 роки з можливістю пролонгації на рік.

Останнім клубом 29-річного Нестерова були Карпати. Він виступав за львів'ян з 2016 року. Захисник відіграв 58 матчів і забив 5 голів у складі львівського клубу.

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Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Світ Мезекевешд Мезекевешд Андрій Нестеров Андрій Нестеров Угорщина
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