Нестеров офіційно приєднався до Мезекевешда

Колишній захисник Карпат Андрій Нестеров став гравцем угорського Мезекевешда.

Угорський Мезекевешд оголосив про підписання екс-захисника Карпат Андрія Нестерова, передає офіційний сайт клубу.

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Контракт укладений на 2 роки з можливістю пролонгації на рік.

Останнім клубом 29-річного Нестерова були Карпати. Він виступав за львів'ян з 2016 року. Захисник відіграв 58 матчів і забив 5 голів у складі львівського клубу.

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