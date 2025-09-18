"Дуже важкий для нас був перший тайм і початок матчу. Динамо – це дійсно команда, яка має класну силу, і вони тисли на нас. Але дякую хлопцям, що зуміли все ж таки переломити хід матчу і повернутися в гру.

Вдалося нам забити м'яч у другому таймі, друга частина була для нас кращою. Мали нагоди для того, щоб втілити нашу мрію в перемогу в цьому матчі, але, на жаль, не вдалося. Знали це перед матчем і розуміли, що Динамо наприкінці матчу додає. Такі команди, як Динамо, дуже часто виривають матчі на останніх хвилинах. І, на жаль, нам не вдалося втримати результат.

Але хочу подякувати хлопцям за той настрій, який був сьогодні на футбольному полі. І вважаю, що якщо команда з таким же настроєм, з такою ж самовіддачею працюватиме надалі, то все буде добре для нас", – сказав Нестеренко для прес-служби Олександрії.

Нагадаємо, Олександрія поступилася Динамо (1:2) у матчі 1/16 фіналу Кубка України. Наразі "містяни" посідають 15-те місце у турнірній таблиці УПЛ.

