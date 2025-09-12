– Насамперед хочу сказати, що дуже важка гра була для нас, попри рахунок. Але я думаю, що дуже добре мене розуміють усі суперники ЛНЗ. Це дуже непроста команда з дуже класними гравцями, з хорошим тренером – і це показує турнірна таблиця.

Але насамперед дякую хлопцям за той настрій, самовіддачу, яка сьогодні була. Тому що зараз у такому стані, в якому перебувала наша команда до цього матчу, дуже важко щось говорити про стилістику чи про сам футбол. Тому що великий тиск – так, це було. Великий тиск на гравців, на всіх нас, тому що всі вимагають перемоги від Олександрії. Дякую, що хлопці зробили все можливе, щоб здобути сьогодні результат.

– З ЛНЗ потрібно багато бігати. Сьогодні ваші хлопці набігалися, певно, на 2 матчі вперед. Судоми хапали, вимушені заміни ви проводили. Теді Цара стільки ривків зробив – мабуть, він за весь старт чемпіонату стільки не зробив, як сьогодні.

– Дійсно так і було. Ви знаєте, що з ЛНЗ потрібно дуже багато бігати. З усіма потрібно бігати, але всі знають, як грає ЛНЗ – це гра один в один по всьому полю, і насамперед проти такої ешелонованої оборони потрібно завжди бігати, і на перший план виходить уже те, як гравці проявлять себе в цій грі. Це дуже важливо.

– Індивідуальна майстерність теж виходила на перший план. Як Теді Цара розбирався один в один, реалізовував – це майстерність футболіста.

– Ну а як? Сьогодні, дякувати Богу, майстерність була. Тому що коли ми створювали моменти, але не забивали, то нікому не цікаво вже було. Але вважаю, що були матчі у нас і з кращою грою з нашого боку. Сьогодні вдалося реалізувати наші моменти та досягнути результату – за це дякую хлопцям, що вони в цей дуже тяжкий час для нас активізувалися та показали насамперед характер, – сказав Нестеренко для УПЛ ТБ.

Нагадаємо, перемога над ЛНЗ стала для Олександрії першою в поточному сезоні. Наразі підопічні Кирила Нестеренка посідають 13-те місце у турнірній таблиці УПЛ.

