Олександрія вилетіла з Ліги конференцій, поступившись Партизану у матчі-відповіді з рахунком 0:4. Після гри головний тренер української команди Кирило Нестеренко пояснив причину поразки.

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"Перш за все почну з суддівства. Тотальний провал суддівської бригади у цьому матчі. Люди повинні розуміти, що своїми рішеннями вони кардинально змінюють хід гри. І це рішення, я вважаю, усі бачили – як в Україні, так і тут. Воно було ключовим у цьому матчі. Згодом Ндіка отримав червону картку, бо розмовляв з арбітром. Але мені важко зрозуміти, як у цьому моменті можна не сперечатися, бо те, що зробив рефері, – це не піддається жодній критиці. Я вважаю, що не може арбітр такого рівня судити матчі Ліги конференцій чи Ліги чемпіонів. Вважаю, що наша команда може виходити з цього поля з високо піднятою головою. Нам нічого соромитися, вважаю, що ми виклалися на всі 100% – попри те, що рахунок великий. Але я нічого в роздягальні не можу команді сказати поганого, адже вони показали максимум. Ця команда має характер, і я вважаю, що ми на дуже правильному шляху", – цитує Нестеренка акаунт Олександрії в Інстаграм.

Нагадаємо, що за сумою двох матчів Олександрія поступилась з рахунком 0:6 сербському Партизану.

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